 ГБР провело обыски у бывшего депутата Микитася

Об этом сообщает пресс-служба ГПУ, передает БизнесЦензор.

"Следователями ГБР установлено, что этот народный депутат возможно совершил действия, направленные на легализацию доходов, полученных преступным путем в размере более 200 млн грн. Сейчас решается вопрос о наложении ареста на имущество, в том числе, обнаружено при обыске", – сказано в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе ГБР, следователи подозревают, что в 2016 году народный депутат Украины осуществил подлог документов, в частности договора купли-продажи ценных бумаг и корпоративных прав с гражданами, сведения о совершении таких финансовых операций депутат внес в электронную декларацию.

При этом следствием якобы установлено, что один человек из числа тех, с кем заключались договоры, умер до подписания документа. Кроме того, у лиц, с которыми якобы подписывались соглашения о продаже ценных бумаг, отсутствуют доходы.

"Полученная в ходе досудебного расследования информация подтверждает тот факт, что упомянутые соглашения не были должным образом зарегистрированы", – сообщают в ГБР.

Сейчас досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

По данным агентства Українські новини, обыски проводились у бывшего народного депутата Максима Микитася. Согласно реестру электронных деклараций, Микитась в 2016 году указал 212,9 млн грн дохода от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав в пользу двух физлиц.

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Как сообщалось, ранее стало известно, что корпорация "Укрбуд" прекратила работу на своих объектах из-за корпоративного конфликта и нехватки средств, под угрозой оказались около 13 тысяч инвесторов в строительство.

Гендиректор "Укрбуд Девелопмент" Олег Майборода обвиняет в сложившейся ситуации бывшего владельца "Укрбуда" Максима Микитася, который якобы потребовал пересмотреть условия меморандума о продаже компании ресторатору Дмитрию Федотенкову. В свою очередь Микитась обвинил Майбороду в захвате контроля над корпорацией "Укрбуд" путем подделки документов о смене собственников.

Компания "Интергал Буд" Владимира Зубика заявила, что готова достроить все объекты "Укрбуда" в случае комплексной передачи всех 26 строящихся жилых домов и гарантировании властями отсутствия претензий по существующим уголовным делам к новому застройщику.

В свою очередь Федотенков рассказал, что в конфликт вовлечен Офис президента.