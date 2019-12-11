 Количество авиапассажиров в Евросоюзе превысило рекордные 1,1 миллиарда

Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на информацию Eurostat, передает БизнесЦензор.

Основной объем перевезенных пассажиров пришелся на рейсы внутри Европейского союза - 46%. Доля пассажиров, путешествующих за пределы ЕС, составила 37%. На внутринациональных маршрутах стран ЕС было обслужено (16%).

За год объем перевозки пассажиров на рейсах за пределы ЕС вырос на 9%, а на внутренних маршрутах Евросоюза - на 5%.

В 2018 году наибольшее количество авиапассажиров было зафиксировано в Великобритании (272 млн человек), Германии (222 млн), Испании (221 млн), Франции (162 млн) и Италии (153 млн, +6%).

Рост объемов пассажирских перевозок по сравнению с 2017 годом был отмечен во всех государствах-членах ЕС. Наибольший рост зафиксирован в Литве (+19%), Латвии, Польше и Словакии (в каждой - на 16%), Эстонии и Венгрии (+14%), Мальте (+13%), Люксембурге (+12%) и Финляндии (+11%).

Самый низкий рост объемов перевозок отмечен в Швеции (+1%), Великобритании (+3%), Бельгии, Дании и Нидерландах (в каждой - на 4%).

В 2018 году самым загруженным европейским аэропортом, по-прежнему был аэропорт Лондон-Хитроу, пассажиропоток которого вырос до 80 млн человек (+3%).

Наряду с Лондонским, в топ-5 самых загруженных аэропортов ЕС вошли: Париж-Шарль де Голь (72 млн, +4%), Амстердам-Схипхол (71 млн, +4%), Франкфурт-на-Майне (69 млн, +8%) и Мадрид-Барахас (56 млн, +9%).

Также в числе самых загруженных - аэропорты Барселона-Эль Прат (50 млн, +6%), Мюнхен (46 млн, +4%), Лондон-Гатвик (46 млн, + 1%), Рим-Фьюмичино (43 млн, +5%) и Париж-Орли (33 млн, +3%).

В Eurostat отмечают, что в каждом из 30 крупнейших аэропортов ЕС в 2018 году был зафиксирован рост пассажиропотока. Исключение составили аэропорты Гамбург (-2%) и Дюссельдорф (-1%).

Самый высокий рост пассажиропотока зафиксирован в таких аэропортах как: Будапешт-Ференц Лист (+14%), Варшава-Шопен (+13%), Афины-Элефтериоса Венизелоса, Вена-Швехат и Хельсинки-Вантаа (во всех трех - рост на 11%); аэропорты Милан-Мальпенса (+10%), Прага-Рузине, Лиссабон и Мадрид-Барахас продемонстрировали рост пассажиропотока на 9%.

По данным Eurostat, на Лондон-Хитроу пришлось наибольшее количество пассажиров, путешествующих за пределы ЕС (48 млн). В то время как Амстердам-Схипхол обслужил наиболее количество пассажиров на внутриевропейских маршрутах (42 млн человек). Аэропорт Мадрид-Бахарас лидирует по количеству обслуженных пассажиров на внутринациональных перевозках (16 млн).