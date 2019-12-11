 Кабмин открыл реестр акцизных марок на алкоголь и сигареты

Об этом сообщает Государственная налоговая служба (ГНС), передает БизнесЦензор

"Сегодня правительством были внесены изменения в положения, которые предлагают общественности действенный инструмент контроля легальности выданных марок. Отныне, реестр выданных производителям и импортерам алкогольных напитков и табачных изделий марок акцизного налога будет в открытом режиме размещаться на веб-портале Государственной налоговой службы", – сказано в сообщении.

В реестре будут указаны реквизиты акцизной марки, а также название производителя или импортера, которому была выдана марка и дата ее производства.