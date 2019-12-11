 "Энергоатом" полностью перевел блок №5 Запорожской АЭС на топливо Westinghouse

Об этом сообщает пресс-служба НАЭК "Энергоатом", передает БизнесЦензор.

"Еще три блока ЗАЭС – первый, третий и четвертый – имеют сейчас смешанную загрузку. Таким образом, на сегодня в активной зоне энергоблоков ЗАЭС находится следующее количество тепловыделяющих сборок (ТВС) WR: 163 – на пятом, по 84 (то есть половина) – на третьем и четвертом и уже 126 – на первом (который сейчас находится в планово-предупредительном ремонте)", – сказано в сообщении.

Заместитель главного инженера по ядерной и радиационной безопасности ЗАЭС Александр Игнатченко отметил, что ТВС-WR демонстрируют хорошие результаты в вопросе надежности. К преимуществам этого топлива относят на Запорожской АЭС и отсутствие проектных ограничений в отношении циклов изменения мощности.

"То есть такое топливо более гибкое для использования в маневровых режимах. На блоках с топливом Westinghouse планируется внедрять повышение уровня мощности на 1,5%", – отмечается в сообщении.

В то же время в "Энергоатоме" указывают в качестве первоочередной задачи перевод использования топлива Westinghouse в промышленную эксплуатацию на определенных энергоблоках ЗАЭС. В 2020 году это произойдет на блоке №5. Также в следующем году ожидается полная загрузка ТВС-WR активной зоны энергоблока №1, в 2021 году – энергоблоков №3 и 4. Через год после этого, при условии успешной опытной эксплуатации, использование альтернативного топлива перейдет в промышленную эксплуатацию.

После этого НАЭК планирует провести работу с Westinghouse для усовершенствования экономических характеристик и расчета более длительных загрузок, которые можно продлить еще на 20-40 эффективных суток.

"В перспективе также внедрение топливных кампаний с увеличенной продолжительностью, за счет чего станция получит более высокий коэффициент использования установленной мощности", – сказано в сообщении.

Напомним, в 2018 году энергоблок №3 Южно-Украинской АЭС стал первым энергоблоком в Украине, который начал работать исключительно на топливе компании Westinghouse.

В ходе планово-предупредительного ремонта (ППР), который завершился 16 июля 2019 года, в активную зону энергоблока было загружено 163 топливные сборки Westinghouse модифицированной конструкции (ТВС-WR).