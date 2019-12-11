 ЕБРР выделит Молдове $50 миллионов на закупку газа через "Нафтогаз"

Соответствующие соглашение подписали 11 декабря в Кишиневе премьер-министр республики Ион Кику и управляющий директор ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа Маттео Патроне, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Правительство на протяжении всего периода работало над резервными сценариями. Сегодня мы подписали соглашение, обеспечивающее Молдову газом в качестве резервного сценария. Подчеркиваю, что это резервный вариант, который будет применяться только в случае прекращения транзита через Украину", - отметил премьер.

"Этот кредит на $50 млн будет использоваться, только если придется искать альтернативные пути импорта газа, а у оператора "Молдова-газ" не будет для этого достаточно средств. Это очень важный шаг, мы уверены, что наше сотрудничество с ЕБРР и другими внешними партнерами по части повышения энергетической безопасности имеет особую значимость и продолжится", - подчеркнул Кику.

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Как отмечается в пресс-релизе ЕБРР, в случае использования аккредитива "Нафтогаз" закупит на открытых тендерах у поставщиков из ЕС до 0,4 млрд кубометров газа, который будет поставлен молдавскому государственному энергоимпортеру "Энергоком" и распределен потребителям в Молдове национальной газораспределительной компанией "Молдова-газ".

Аккредитив ЕБРР обеспечит 180-дневную отсрочку платежа "Нафтогазу", что даст "Энергокому" время на получение задолженности от клиентов и оплату счетов. В случае, если "Энергоком" не сможет вовремя или полностью оплатить поставки, украинская компания может потребовать средства по аккредитиву, которые потом должны быть возвращены Молдовой.

Кику добавил, что "правительство рассчитывает на достижение договоренности между Россией и Украиной, что позволит, чтобы Молдова после 1 января 2020 года могла получать природный газ по традиционному маршруту дешевле, чем в предыдущий период".

Кику пояснил, что первым альтернативным сценарием является получение российского газа реверсом по Трансбалканскому газопроводу, однако в случае возникновения технических сложностей власти прибегнут ко второму альтернативному варианту - к закупке газа на средства, предоставленные ЕББР.

Кику выразил удовлетворение, что переговоры с ЕБРР прошли оперативно и плодотворно: на заседании правительства на прошлой неделе было одобрено начало переговоров, а через неделю уже подписано соглашение.

Патроне в свою очередь отметил, что принятый сегодня финансовый механизм "является еще одной демонстрацией того, что банк может сделать для Молдовы, в том числе с целью повышения ее энергетической безопасности".

Как отметил ЕБРР в пресс-релизе, в рамках соглашения с банком Молдова обязуется провести реформы газового сектора, такие как разработка вторичного законодательства для либерализации рынка газа и диверсификации источников его поставок, а также имплементировать план действий по улучшению корпоративного управления в "Энергокоме".

Укрепление энергетической безопасности Молдовы является одним из приоритетов ЕБРР в республике. Банк софинансировал энергетическую связь Молдовы с Румынией и планирует софинансировать строительство газопровода Унгень - Кишинев, говорится в сообщении ЕБРР.

Еще в конце сентября бывшее правительство Молдовы Майи Санду обсуждало вопрос о создании запасов газа в хранилищах в Украине. Президент Игорь Додон тогда заявил, что между "Газпромом" и "Молдова-газ" "уже заключены предварительные договоренности" о поставках газа в республику. Додон также заявил, что не следует закупать газ и закладывать его в хранилища, так как "это неэффективно и нужно брать кредиты". Однако на прошлой неделе после обсуждения ситуации на заседании Высшего совета безопасности правительство приняло постановление о начале переговоров с ЕБРР о предоставлении кредита на $90 млн с целью закупки газа в случае прекращения транзита российского через Украину.