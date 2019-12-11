 "Укрзализныця" планирует повысить оклады работников на 10%

Об этом говорится в сообщении компании, передает БизнесЦензор.

Документом также предусмотрено дальнейшее обеспечение оздоровления железнодорожников и членов их семей и пенсионеров в следующем году, а также финансирование объектов социальной сферы.

Профсоюз будет оказывать поддержку "Укрзализныце" перед соответствующими органами власти в вопросе отмены налога на землю для предприятий железнодорожного транспорта, сближения классов грузов, перевозимых железнодорожным транспортом.

Кроме того, стороны договорились создать совместную рабочую группу для определения единых подходов к оказанию материальной помощи на оздоровление работникам общества.

"Укрзализныця" как ответственный работодатель, заботится о сотрудниках, улучшении условий их работы и оплаты труда, поэтому социальный диалог между компанией и профсоюзами будет только усиливаться", - подчеркнул председатель правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов.

Он также напомнил, что средняя заработная плата в компании за последние три года увеличилось более чем вдвое.

"За девять месяцев 2019 года компания направила на финансирование социального пакета 2,1 млрд грн, что больше чем за весь прошлый год. Более 1 млрд грн компания потратила на содержание социальной инфраструктуры: больниц, оздоровительных, культурных и спортивных учреждений", - констатировал глава "Укрзализныци".