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 В Запорожской области обнаружили 14 тысяч утечек газа на газопроводах

В течение первых 10 месяцев 2019 года специалисты специалисты "Запорожгаза" обследовали более 5 тыс. км. газовых сетей Запорожской области. Ими было обнаружено и ликвидировано более 14 тыс. утечек газа.

Как сообщает пресс-служба газораспределительной компании, в том числе было обследовано 1,5 тыс. км подземных и почти 3 тыс. км надземных газопроводов, по которым газ транспортируется в дома потребителей по всей Запорожской области, передает БизнесЦензор.

Во время обследований было выявлено и ликвидировано 96 утечек на подземных и почти 7,8 тыс. утечек на надземных газопроводах. Кроме того работники службы комплексного приборного обследования (КПО) нашли и восстановили 4 447 повреждений изоляционного покрытия.

"Обследование, диагностика и устранение повреждений газораспределительной системы осуществляются специалистами службы КПО. Причем в любую погоду независимо от времени года. В общем, это очень сложная работа. И это только одно из наших направлений работы", – отметил технический директор АО "Запорожгаз" Татьяна Бузовская.

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В компании подчеркнули, что для обеспечения газом в круглосуточном режиме почти 500 тыс. абонентов Запорожской области, специалисты АО "Запорожгаз" ежедневно проводят профилактику и диагностику газовой системы, чтобы предупреждать возникновение аварийных ситуаций.

Так с начала года проведено 32,43 тыс. регламентных работ на 1268 газорегуляторных пунктах шкафного типа (ШРП) и более 8 тыс. регламентных работ на 287 обычных газорегуляторных пунктах (ГРП). Проведено более 6 тыс. проверок 626 станций катодной защиты и более 49 тыс. домовых регуляторов давления.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3164856
 
 
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