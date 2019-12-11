 Минюст введет сервис онлайн-жалоб для осужденных

Об этом сообщил министр юстиции Украины Денис Малюська, передает БизнесЦензор.

"Мы хотим предоставить лицам, взятыми под стражу и осужденным, возможность подавать конфиденциальные онлайн-жалобы на ненадлежащее обращение или условия содержания с помощью специальной информационно-коммуникационной системы в Национальный превентивный механизм, прокуратуру и другие органы", - отметил Малюська.

По его словам, нужно прекратить случаи ненадлежащего обращения в СИЗО и тюрьмах. Внедрение электронной жалобы должно создать эффективную систему противодействия пыткам, жестокому, бесчеловечному или унижающему достоинство обращению с заключенными.

"Мы нормативно урегулируем и позволяем этот механизм приказом Минюста. В настоящее время одним из пилотных учреждений для реализации этого механизма определено государственное учреждение "Киевский следственный изолятор". В учреждении установлено соответствующее оборудование относительно пилотной отработки механизма предоставления конфиденциальной онлайн-жалобы заключенными", - проинформировал министр, отметив, что в ближайшее время количество электронных и коммуникационных сервисов для заключенных существенно возрастет.

Сейчас в Администрации Государственной пенитенциарной службы Украины уже установлено программное обеспечение, позволяющее получать в электронном виде онлайн-жалобу, в том числе в формате видеообращения. Администрацией совместно с представителями ООО "Сеть-С" проведено пилотное отработки указанной системы.

Порядок пользования осужденными интернетом - очень сложный вопрос, поэтому лишь специальные технические устройства с соответствующим программным обеспечением, которое ограничивает и контролирует пользование интернетом осужденного, может быть введено в исправительных учреждениях.

Также определены требования к электронным обращениям. В частности, в таком обращении должен быть указан электронный почтовый адрес, на который заявителю может быть направлено ответ, или сведения о других средствах связи с ним. Применение электронной цифровой подписи при отправке электронного обращения не требуется.

В обращении указываются фамилия, имя, отчество, место отбывания наказания и излагается суть затронутого вопроса, замечания, предложения, заявления или жалобы, просьбы или требования.