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 Финансы, Корпоративные отношения
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Все про:аукцион (624) Жеваго (165) кредит (1301) Фонд гарантирования вкладов (904)

 Связанная с Жеваго компания выкупила кредиты трех банков за 300 миллионов

Мегапул кредитов, состоящий из активов неплатежеспособных "Дельта Банка", "Банка "Финансы и Кредит" и "КБ "Надра" продан на площадке ООО "Дебтекс Украины" (DebtX) 4 декабря за 303,5 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физических лиц, передает БизнесЦензор.

Начальная цена лота на голландском аукционе составляла 351,22 млн грн. В ходе торгов она снизилась до 168,58 млн грн, после чего благодаря конкуренции среди семи участников она насла расти, достигнув 303,5 млн грн.

Победителем аукциона признано ООО "Кредит Инвестмент Групп", которое уже подписало протокол электронных торгов и обязано осуществить полную оплату средств за лот на протяжении 18 дней, после чего будет подписан договор.

По данным на сайте Фонда, проданный мегапул включал в себя активы, которые безуспешно выставлялись на продажу в составе 1-1,5-миллиардных пулов.

"Просрочка по всем кредитам составляет в среднем более 3 лет. Многие активы вообще не имеют залога, во многих существуют проблемы с залогом, например обременения в рамках уголовного производства. Не редко залоги выводились через схемные операции с ценными бумагами или иным способом", – отмечали в Фонде.

В госреестре конечным бенефициаром ООО "Кредит Инвестмент Групп" указан Яковлев Сергей Георгиевич.

По данным YouControl, он также указан как руководитель ООО "КМД-Трейдинвест Украина", которое ранее было признано связанным лицом с банком "Финансы и кредит" (принадлежал Константину Жеваго).

Яковлев также до 2018 года был совладельцем коллекторского агентства "Фактор", которое работало с должниками банка "Финансы и Кредит" до его банкротства.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3164844
 
 
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