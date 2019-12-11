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Все про:газопровод (657) Финляндия (70) Эстония (95)

 Эстония и Финляндия ввели газопровод Balticconnector

Эстония и Финляндия 11 декабря официально ввели в эксплуатацию газопровод Balticconnector, который соединил газотранспортные системы двух стран.

Об этом сообщили в эстонской энергокомпании Elering, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Его открытие означает создание единого прибалтийско-финского газового рынка, он впервые объединит газовые рынки трех европейских стран - Финляндии, Эстонии и Латвии в единый балтийский рынок", - сказано в сообщении.

По данным компании, Balticconnector - крупнейший инфраструктурный проект Эстонии и Финляндии и один из ключевых проектов газового рынка Европейского союза. Вместе со строящейся газовой смычкой между Литвой и Польшей GIPL он позволит усилить интегрированность стран Балтии в единый рынок ЕС.

Стоимость газопровода Эстония-Финляндия вместе с реконструкцией газопровода в Латвии составила около 300 млн евро, Европейский союз выделил на эти цели финансирование в размере более 200 млн евро.

Подводная часть Balticconnector проходит по дну Финского залива от эстонского города Палдиски до финского Инкоо и составляет 77 километров. По суше 55 км проходит по территории Эстонии и 21 км по территории Финляндии.

Заполнение подводной и наземной частей Balticconnector завершилась 29 ноября.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3164837
 
   
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