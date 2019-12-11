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 IATA ухудшила прогноз прибыли авиакомпаний из-за торговых войн

Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) понизила прогнозы прибыли и выручки авиакомпаний на 2019 год из-за негативного влияния торговых войн на мировую торговлю и более общие индикаторы доверия.

Об этом сообщает Reuters, передает БизнесЦензор.

При этом IATA ожидает умеренного восстановления показателей в 2020 году.

Согласно новому прогнозу организации, чистая прибыль авиакомпаний мира в 2019 году составит $25,9 млрд, снизившись на 5,1% по сравнению с 2018 годом. Июньский прогноз предусматривал показатель на уровне $28 млрд.

Прогноз выручки на текущий год был снижен до $838 млрд с $899 млрд. В 2020 году ожидается восстановление до $872 млрд.

Торговые войны сильнее всего сказались на грузоперевозках. IATA ожидает сокращения спроса на фрахт на 3,3%, максимальными темпами с 2009 года, и падения выручки на 8% в годовом исчислении.

По оценке организации, рост мировой торговли в 2019 году составит всего 0,9%. В июне ожидался подъем на 2,5%. В 2020 году IATA прогнозирует восстановление темпов роста до 3,3%.

"В торговых войнах нет победителей", - сказал генеральный директор IATA Александр де Жуньяк.

По его словам, другими негативными факторами стали замедление роста, Brexit и социальные волнения.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3164830
 
 
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