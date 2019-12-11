 Крупные сети АЗС увеличили закупки бензина на НПЗ Коломойского на 63%

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

По подсчетам "А-95", по железной дороге с Кременчугского НПЗ отгружается оценочно до 20% от общего производства бензинов. Остальной объем – около 550 тыс. тонн за 11 месяцев текущего года – был отгружен в автоцистерны, преимущественно для нужд розничной сети "Привата", состоящей из 1 540 станций.

Как сообщалось, крупнейшим покупателем кременчугских бензинов по железной дороге в 2019 году стала компания WOG, увеличившая закупку в 4 раза – до 45 тыс. тонн.

На вторую позицию по объему ж/д-закупок в этом году вышла сеть АЗС Marshal, нарастив объем более чем в 2 раза – до 20 тыс. тонн, по сравнению с январем-ноябрем 2018 года (8,5 тыс. тонн).

С февраля 2019 года регулярные закупки бензинов у Кременчугского НПЗ начала компания "Амик Украина", получив за 11 месяцев 2019 года более 10 тыс. тонн.

Еще одним регулярным покупателем кременчугских бензинов по железной дороге стала небольшая региональная сеть "Нефтек" (Днепропетровская область), получив за 11 месяцев 2019 года 2,1 тыс. тонн топлива.

В то же время компания "Альянс Ойл Украина", которая с 2017 года работает по долгосрочному контракту с "Укртатнафтой" и обеспечивает топливом сеть Shell, сократила закупки по ж/д на 12% – до 19 тыс. тонн.

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Напомним, в середине августа о переходе WOG на закупки топлива у Кременчугского НПЗ заявил один из лидеров группы "Приват" Игорь Коломойский.

"Мы с ними (WOG, – ред.) переговорили, они прекратили этой ерундой заниматься, сейчас все закупают на Кременчуге", – заявил Коломойский в интервью Цензор.Нет.

В конце октября компания "Укртатнафта" также сообщила, что объем оптовой реализации бензинов в этом году у нее вырос в два раза.

Сеть АЗС WOG контролируется группой компаний "Континиум", которая принадлежит бизнесменам Степану Ивахиву, Сергею Лагуру, Петру Дыминскому, а также наследникам Игоря Еремеева. Но точная структура собственности группы на сегодняшний день неизвестна, а крупные ее акционеры находятся в судебных спорах после гибели Игоря Еремеева, в которых также участвует близкий к Коломойскому бвыший глава Волынского облсовета, нардеп Игорь Палица.

Сеть АЗС WOG, насчитывающая около 415 станций, присутствует в 24 областях Украины.