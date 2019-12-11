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Все про:банки (3639) ликвидация (235) Фонд гарантирования вкладов (904)

 Фонд гарантирования завершил ликвидацию "ЮСБ Банка"

В Единый государственный реестр 12 декабря внесена запись о прекращения ПАО "Юнион Стандарт Банк" ("ЮСБ Банк") как юридического лица, следовательно, ликвидация банка считается завершенной, а сам банк ликвидированным.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физических лиц, передает БизнесЦензор.

"Требования кредиторов к банку, которые были неудовлетворены из-за недостаточности его имущества, считаются погашенными. Таким образом, полномочия Фонда гарантирования вкладов физических лиц как ликвидатора ПАО "ЮСБ Банк" прекращены", – сказано в сообщении.

Как сообщалось, по данным Фонда гарантирования, действия должностных лиц ПАО "ЮСБ Банк" ("Юнион Стандарт Банк") нанесли финучреждению ущерб почти на 700 млн грн и привели к наступлению неплатежеспособности банка.

"Фактически "выведенных" средств, хватило бы для удовлетворения требований кредиторов в полном объеме: общая сумма акцептованных требований кредиторов банка составляет 525,4 млн грн", – отмечали в Фонде.

Напомним, правление НБУ в октябре 2015 года отнесло "ЮСБ Банк" к категории неплатежеспособных за махинации с наличными средствами в отделениях банка.

По данным Нацбанка Украины, на 1 июля 2015 года по размеру общих активов "ЮСБ Банк" занимал 77 место (799,4 млн грн) среди 127 действовавших в стране банков.

По состоянию на 11 июня 2015 года, конечными акционерами банка было указано 27 физических лиц, ни одному из которых не принадлежало более 10% акций финучреждения.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3164824
 
 
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