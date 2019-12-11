 "Укргаздобыча" может привлечь компании из Румынии и Китая для увеличения добычи газа

Об этом говорится в сообщении "Укргаздобычи", передает БизнесЦензор.

"Наша цель – наращивать объемы товарного газа, однако большинство месторождений "Укргаздобычи" истощены. Особенно это касается западного региона. Именно поэтому мы решили привлечь партнеров и начали конкурс PEC (production enhancement contract, контракт по комплексному повышению добычи газа). Дополнительные инвестиции, техническая и управленческая экспертиза, новейшие технологии по интенсификации позволят повысить эффективность извлечения остаточных запасов истощенных месторождений, объем которых все еще находится на значительном уровне", – отметил первый заместитель председателя правления "Укргаздобычи" Александр Романюк.

Румынская компания и китайский консорциум имеют большой опыт работы, в том числе и по реализации таких контрактов. В течение ближайшего месяца специалисты "Укргаздобычи" обсудят с двумя участниками будущие производственные и инвестиционные программы с акцентом на вопросах экологии и охраны труда, после чего компания определит победителя для каждой группы месторождений. Начать работы на месторождениях планируют уже в первой половине 2020 года.