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 "Укргаздобыча" может привлечь компании из Румынии и Китая для увеличения добычи газа

"Укргаздобыча" завершила первый раунд конкурса на заключение договоров по увеличению добычи в двух группах газовых месторождений в Западном регионе. После рассмотрения полученных предложений решено провести коммерческие переговоры с двумя участниками: на румынском Expert Petroleum Solutions SRL и китайским консорциумом компаний "Энергетическая инженерия Синьцзян Бейкен" и "Нефтяная инженерия Чжунши Шэнли".

Об этом говорится в сообщении "Укргаздобычи", передает БизнесЦензор.

"Наша цель – наращивать объемы товарного газа, однако большинство месторождений "Укргаздобычи" истощены. Особенно это касается западного региона. Именно поэтому мы решили привлечь партнеров и начали конкурс PEC (production enhancement contract, контракт по комплексному повышению добычи газа). Дополнительные инвестиции, техническая и управленческая экспертиза, новейшие технологии по интенсификации позволят повысить эффективность извлечения остаточных запасов истощенных месторождений, объем которых все еще находится на значительном уровне", – отметил первый заместитель председателя правления "Укргаздобычи" Александр Романюк.

Румынская компания и китайский консорциум имеют большой опыт работы, в том числе и по реализации таких контрактов. В течение ближайшего месяца специалисты "Укргаздобычи" обсудят с двумя участниками будущие производственные и инвестиционные программы с акцентом на вопросах экологии и охраны труда, после чего компания определит победителя для каждой группы месторождений. Начать работы на месторождениях планируют уже в первой половине 2020 года.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3164819
 
 
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