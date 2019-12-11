 Аварийная служба "Житомиргаза" осуществила 18 тысяч выездов по вызовам потребителей

Как сообщает пресс-служба компании, львиная доля вызовов на номер "104" поступила от жителей областного центра и Бердичевского района, передает БизнесЦензор.

Чаще всего вызовы от населения связаны с выявлением запаха газа в квартирах.

"Летом – из-за самовольного вмешательства в работу газовых приборов, их "некорректного" ремонта, что может вызвать аварийную ситуацию. С началом отопительного периода, когда включаются газовые бытовые отопительные приборы, количество заявок о запахе газа в помещении существенно увеличивается", – отмечается в сообщении.

Больше всего вызовов на номер "104" в этом году обработано специалистами Житомирского отделения АО "Житомиргаз": 6645 телефонных звонков на номер "104", и Бердичевского – 3359.

В среднем, бригада аварийно-диспетчерской службы АО "Житомиргаз" только Житомирского отделения обрабатывает 17 вызовов в сутки.

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"За полгода фактические операционные расходы предприятия составили 396 млн, а поступления от тарифа только 168 млн грн. Из-за этого средств, заложенных на обеспечение всех бригад необходимыми материалами, выплатой заработной платы, в действующем тарифе, критически не хватает", – рассказывает технический директор АО "Житомиргаз" Сергей Колесник.

По данным предприятия, только расходы на горюче-смазочные материалы для нужд аварийно-диспетчерской службы в год составляют около 1 млн грн. Это около 10% от общей годовой суммы расходов на ГСМ. Аварийно-диспетчерскую службу необходимо также своевременно обеспечивать специальным оборудованием, всеми необходимыми материалами и спецодеждой.

Напомним, в целом АО "Житомиргаз" организовано круглосуточное дежурство 22 аварийно-диспетчерских служб. Все аварийные службы укомплектованы аварийно-ремонтными машинами (28 единиц) и материально-техническими средствами для быстрого реагирования и ликвидации аварийных ситуаций.