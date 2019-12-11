[*]Темы: Бюджет-2020 Отопительный сезон Земельная реформа Рынок электроэнергии
$ 23.51 25.89
 Корпоративные отношения
  84  0
Все про:Газ (3966) конкурс (242) ОПЗ (291) карбамид (7)

 ОПЗ возобновит продажу карбамида и объявит новый конкурс на поставку газа

ПАО "Одесский припортовый завод" (ОПЗ) по итогам переговоров с давальцем газа ООО "Агро Газ Трейдинг" (АГТ) договорился о возобновлении самостоятельной продажи карбамида в объеме 5 тыс. тонн, что позволит ему дополнительно получать на техническое переоснащение не менее 3-5 млн грн ежемесячно.

Об этом сообщил Фонд госимущества, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Новый наблюдательный совет совместно с менеджментом ОПЗ провел переговоры с поставщиком газа, в ходе которых стороны достигли значительно лучших условий для завода по текущему контракту. Также повышена цена на переработку по давальческому контракту", – сказано в сообщении.

Согласно ему, глава ФГИ Дмитрий Сенниченко поручил набсовету ОПЗ не позднее середины января 2020 года объявить открытый конкурс на поставщика газа для предприятия.

Сенниченко также указал, что подготовка к приватизации ОПЗ продолжается согласно графику.

Как сообщалось, в начале ноября ФГИ назначил новым главой набсовета ОПЗ заместителя главы ФГИ Сергея Игнатовского, который до прихода в приватизационное ведомство занимал пост директора юридического департамента ООО "МЕС инвест Украина", ООО "Мрия Трейдинг".

В конце ноября ФГИ прекратил полномочия еще двух членов набсовета ОПЗ – Евгения Босенко и Татьяны Кузуб – и назначил вместо них двух внештатных советников главы Фонда – Владислава Войтенко и Игоря Рубана.

Новоназначенный Войтенко в период с 2010 по 2017 годы был директором по закупкам и оптовым продажам ООО "Вог ритейл" (управляет сетью автозаправочных комплексов под брендом WOG). С 2017 года осуществляет консалтинговую деятельность (основатель и руководящий партнер ЧП "Войтенко В.С.").

Рубан с апреля 2013 по июль 2014 года занимал должность директора нефтегазового департамента Министерства энергетики и угольной промышленности Украины. С декабря 2015 года и по настоящее время – советник генерального директора ПАО "Укртранснафта".

ОПЗ выпускает химическую продукцию, а также занимается перевалкой химпродукции на морской транспорт. Государству в лице ФГИ принадлежит 99,5667% акций ОПЗ, 0,0021% – ООО "Конкорд Капитал", другим акционерам-физлицам – 0,4312%.

ФГИ анонсировал очередную попытку продажи ОПЗ на приватизационном конкурсе в 2020 году.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3164815
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиКорпоративные отношения
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
Гончарук_Алексей Донбасс Зеленский Кабмин Крым нормандская четверка Одесса пожар Россия
 
 
 
 
 
 вверх