[*]Темы: Бюджет-2020 Отопительный сезон Земельная реформа Рынок электроэнергии
$ 23.51 25.89
 Корпоративные отношения
  358  0
Все про:интернет (730) кино (142) Netflix (19)

 Netflix может потерять 4 миллиона подписчиков в 2020 году

Стриминговый сервис Netflix в следующем году может потерять до 4 млн подписчиков из-за высокой стоимости подписки на фоне более выгодных предложений конкурентов.

Об этом сообщает MarketWatch со ссылкой на оценку ведущего аналитика компании Needham Лоры Мартин, передает БизнесЦензор со ссылкой на Коммерсант.

Подписчики Netflix платят ежемесячно от $9 до $16. А аналогичные сервисы конкурентов Disney+, Apple+, Hulu, CBS All Access и Peacock обходятся подписчикам всего в $5-7 в месяц. Если Netflix не запустит дополнительно более доступный вариант подписки, его клиенты могут перейти к конкурентам, считает аналитик.

Подписка на Netflix стоит дороже, поскольку сервис предлагает возможность просмотра контента без показа рекламы. По мнению аналитика, Netflix мог бы ввести шесть-восемь минут рекламы в каждый час просмотра контента, что позволит понизить стоимость ежемесячной подписки до $5-7 в месяц. Отсутствие такой альтернативы ведет к сокращению числа подписчиков и последующим убыткам. Если уменьшится число американских подписчиков, которые приносят сервису в три раза больше прибыли, чем зарубежные, Netflix может недополучить в следующем году $260 млн прибыли.

В связи с этим Мартин, которая до сих пор рекомендовала держать акции Netflix, понизила рекомендации до уровня "продавать". Акции сервиса отреагировали на оценку аналитика падением в 3,1%. За последние полгода падение акций Netflix превысило 16%.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3164806
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиКорпоративные отношения
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
Гончарук_Алексей Донбасс Зеленский Кабмин Крым Нацполиция нормандская четверка пожар Россия
 
 
 
 
 
 вверх