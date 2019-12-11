 Кабмин дополнительно выделил 1,5 миллиарда на выплату пенсий

Как сообщает пресс-служба Министерства социальной политики, эти средства будут направлены на своевременную выплату пенсий, надбавок и повышений к пенсиям, передает БизнесЦензор.

Кроме того правительство дополнительно направило 8,3 млн грн на выплату социальной стипендии 571 студенту (курсанту), 5,3 млн грн – на разовую выплату 31 пострадавшему на Майдане и 4,6 млн грн – на информационное вещание телеканала ООО "Телевизионная компания "Атлант-С" для телеканала с логотипом "АТР Т".

"Соответствующие средства были распределены в связи с экономией расходов по другим программам Министерства", – отмечают в Минсоцполитики.

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Как сообщалось, постановлением №988 от 4 декабря Кабинет министров выделил дополнительные 283 млн грн для Пенсионного фонда на выплату монетизированных субсидий.

Напомним, в июне Кабмин увеличил общие доходы Пенсионного фонда на 2019 год на 29,9 млрд грн – до 438,63 млрд грн. В том числе предусмотрено увеличение собственных доходов Пенсионного фонда до 245,8 млрд грн за счет прироста поступлений от единого взноса на 15,23 млрд грн. При этом дотация госбюджета на финансовое обеспечение выплаты пенсий, надбавок и повышений к пенсиям, назначенным по пенсионным программам, и покрытие дефицита средств Пенсионного фонда увеличена на 14,67 млрд грн.

В то же время общие расходы Пенсионного фонда также увеличены на 29,9 млрд грн – до 438,23 млрд грн. При этом остаток собственных средств Фонда на конец года составит всего 399,6 млн грн. Также предусмотрено погашение займов, предоставленных Пенсионному фонду с единого казначейского счета в 2018 году на сумму 4,76 млрд грн.