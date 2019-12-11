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 Зеленский сократил предельный штат Госуправления делами на 10 человек

Президент Украины Владимир Зеленский сократил предельную численность сотрудников Государственного управления делами на 10 человек.

Соответствующий указ №895/2019 от 11 декабря опубликован на сайте президента, передает БизнесЦензор.

"Утвердить предельную численность сотрудников Государственного управления делами в количестве 155 штатных единиц", - закреплено документом.

Этот указ вступает в силу со дня его опубликования.

Также у признает утратившим силу положение указа №288 "Вопросы Государственного управления делами" от 2012 года, согласно которому предельная численность сотрудников Госуправления устанавливалась на уровне 165 человек.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3164797
 
 
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Хіба про 10 вакансій варто говорити? В нас чиновників в розрахунку на душу населення більше, ніж в інших країнах, зарплати у них значно вище середність, а ефективність діяльності мінусова.
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