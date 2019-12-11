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 Количество активных пользователей "Приват24" превысило 10 миллионов

Количество пользователей мобильного приложения государственного "Приватбанка", которые проводят онлайн не менее 10 операций в месяц, с начала года выросло на 1,1 млрд или на 12%, превысив 10 млн человек.

Об этом сообщил член правления "Приватбанка" Сергей Харитич, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу финучреждения.

По его словам, отметка в 10 млн активных пользователей электронного банка была зафиксирована 10 декабря. В основном, новые пользователи регистрируются в мобильной версии "Приват24".

Как сообщалось, в сентябре "Приватбанк" выпустил обновленную версию онлайн-банкинга "Приват24"

Согласно данным Нацбанка, национализированный в конце 2016 года "Приватбанк" на 1 октября 2019 года по размеру общих активов (525,75 млрд грн) занимал 1 место среди 76 банков.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3164795
 
 
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шо то у автора статьи в первом абзаце перебор с пользователями Приват24 Количество активных пользователей "Приват24" превысило 10 миллионов - Цензор.НЕТ 492
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