 Количество активных пользователей "Приват24" превысило 10 миллионов

Об этом сообщил член правления "Приватбанка" Сергей Харитич, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу финучреждения.

По его словам, отметка в 10 млн активных пользователей электронного банка была зафиксирована 10 декабря. В основном, новые пользователи регистрируются в мобильной версии "Приват24".

Как сообщалось, в сентябре "Приватбанк" выпустил обновленную версию онлайн-банкинга "Приват24"

Согласно данным Нацбанка, национализированный в конце 2016 года "Приватбанк" на 1 октября 2019 года по размеру общих активов (525,75 млрд грн) занимал 1 место среди 76 банков.