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Все про:Кабмин (3705) Минфин (1262) налоги (1005) Сингапур (24) Маркарова (161)

 Кабмин одобрил договор об обмене налоговой информацией с Сингапуром

Кабинет министров на заседании в среду, 11 декабря, согласовал представление на ратификацию Соглашения между Украиной и Сингапуром.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов, передает БизнесЦензор.

Соглашение направлено ​​на избежание двойного налогообложения, предотвращение уклонения от уплаты налогов, а также взаимное уменьшение налоговых препятствий для иностранных инвестиций и торговли.

"Необходимость ратификации настоящего Соглашения и Протокола к нему объясняется тем, что доходы, возникающие в экономических отношениях между резидентами Украины и Сингапура, подлежат налогообложению в двойной юрисдикции: в государстве, в котором получатель дохода является резидентом, и в государстве, в котором осуществляется деятельность, по которой возникает доход", – отмечается в сообщении.

Как пояснили в Минфине, ратификация Соглашения будет иметь позитивное влияние на предпринимателей обеих стран. Во-первых, доходы, полученные от предпринимательской деятельности на территории другой страны, а также из источников в этой другой стране в виде дивидендов, процентов и роялти, не будут подлежать двойному налогообложению. Во-вторых, предприниматели одного государства будут облагаться налогом в другом государстве на тех же условиях, что и предприниматели этого другого государства.

Читайте также: Украина и Сингапур внесли изменения в договор об избежании двойного налогообложения

Как сообщалось, Министр финансов Оксана Маркарова 16 августа подписала Протокол о внесении изменений в соглашение между правительством Украины и правительством Республики Сингапур об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал.

Среди прочего, документом предусмотрена новая расширенная редакция статьи "Обмен информацией" – без оговорок относительно требований национального налогового интереса или банковской тайны, что улучшит сотрудничество между налоговыми органами Украины и Республики Сингапур.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3164786
 
 
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