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Все про:авиация (1155) полеты (77) Украэрорух (47)

 Количество полетов над Украиной с начала года выросло на 12%, – "Украэрорух"

Государственное предприятие по обслуживанию воздушного движения Украины ("Украэрорух") за январь-ноябрь 2019 года обеспечило аэронавигационным обслуживанием 313,195 тыс. рейсов, что на 11,8% больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Об этом говорится в сообщении "Украэроруха", передает БизнесЦензор.

Украинские авиакомпании выполнили 102 889 рейсов, иностранные – 210 306 рейсов. Оба показателя имеют положительную динамику по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – больше на 3,4% и 16,4% соответственно.

Сейчас по объемам воздушного движения Украина не достигла уровня 2013 года, самого успешного за всю историю существования "Украэроруха" – тогда общее количество полетов над Украиной за год составило 534 581.

За последние пять лет динамика полетов в Украине изменилась. После закрытия части воздушного пространства над временно оккупированной территорией Крыма, учитывая территориальные воды, закрытие зоны ООС, включая буферную зону, а также прекращение авиасообщения между Украиной и Россией, количество полетов в воздушном пространстве Украины резко уменьшилось: за 12 месяцев наиболее кризисного 2016 году этот показатель составлял 214 262 полетов.

Однако в этом году продолжается существенная положительная динамика объемов предоставленных услуг по сравнению с показателем за 11 месяцев 2016 года, которая началась в 2017 году. Общее количество полетов возросло на 57,7%, в том числе количество транзитных полетов выросло на 64,2%, международных – на 57,6%, а внутренних – на 33,4%.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3164776
 
 
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