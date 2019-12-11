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 Власти России снизят лимит для беспошлинных посылок до 20 евро

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев поддержал предложение министра финансов Антона Силуанова о резком снижении порога беспошлинного ввоза в РФ посылок из зарубежных интернет-магазинов.

Об этом сообщил пресс-секретарь российского премьера Олег Осипов, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс.

"В целом – согласен. Подготовьте предложения для рассмотрения на совете глав правительств ЕврАзЭС", – гласит резолюция Медведева.

В то же время его пресс-секретарь отметил, что эта резолюция "не означает, что это конечное решение, оно еще будет обсуждаться, в том числе, и в Евразийской комиссии".

С 1 января 2019 года в странах ЕАЭС стоимость зарубежных интернет-покупок, с которых взимается пошлина, была понижена с 1000 до 500 евро в месяц. С 2020 года этот порог планировали снизить до 200 евро, напомнил пресс-секретарь Медведева.

Минфин РФ предлагает снизить порог с июля 2020 года до 100 евро, с 2021 года – до 50 евро и с 2022 года – до 20 евро.

В июне 2018 года Федеральная таможенная служба РФ предложила вовсе отменить беспошлинный ввоз покупок в зарубежных интернет-магазинах.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3164774
 
 
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