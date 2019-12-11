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 Россия ждет решения Верховного суда Великобритании по "долгу Януковича" летом 2020 года

Решение Верховного суда Великобритании по апелляциям российской и украинской сторон относительно долга Украины по евробондам на $3 млрд может быть вынесено ближе к середине 2020 года.

Об этом заявил первый вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс.

"Сейчас ведется процесс, суд рассматривает соответствующие апелляции как с одной, так и с другой стороны. По нашим оценкам, решение может быть вынесено в следующем году, ближе к середине следующего года", – сказал Силуанов.

"Вы знаете, Высокий суд Лондона уже рассматривал этот вопрос, вынес решение в пользу России, была апелляция, апелляционная инстанция, сейчас уже Верховный суд рассматривает иски РФ к Украине по возврату предоставленных средств", – напомнил российский министр.

Как сообщалось, ранее Минфин РФ оценил сумму требований России к Украине по евробондам номинальной стоимостью $3 млрд с погашением в 2015 году с учетом начисленных процентов составляет порядка $4,5 млрд.

Напомним, 9 декабря Верховный суд Великобритании (The Supreme Court) начал рассмотрение жалоб Украины и России на решение апелляционного суда по спору о выпущенных в 2013 году Украиной еврооблигациях на $3 млрд.

The Law Debenture Trust Corporation plc, представляющая интересы РФ, оспаривает решение Апелляционного суда, который отправил дело на рассмотрение по полной процедуре, и выдвинутый Киевом тезис о принуждении, тогда как Украина, в основном удовлетворенная вердиктом апелляционного суда, оспаривает три тезиса из его решения.

Читайте также: Украина выиграла апелляцию по делу о "долге Януковича" на $3 миллиарда, – Bloomberg (обновлено)

Напомним, 14 сентября 2018 года Апелляционный суд Англии отправил на новое рассмотрение дело по иску о взыскании с Украины в пользу России задолженности по евробондам на $3 млрд, выпущенным в 2013 году в рамках договоренностей Виктора Януковича и российского президента Владимира Путина.

Как указал судья, суд первой инстанции ошибочно не стал рассматривать аргумент украинской стороны о том, что Янукович был вынужден взять кредит под давлением. В то же время Апелляционный суд отклонил остальные доводы Украины. Но в итоге дело будет слушаться в рамках полноценной процедуры, что отсрочит возможность взыскания долга в пользу РФ.

В ноябре 2018 года стало известно, что Россия оспорила это решение Апелляционного суда Англии в Верховном суде Великобритании.

Украина в декабре 2015 года допустила дефолт по евробондам, выкупленным Россией в декабре 2013 года на средства Фонда национального благосостояния ($3 млрд - сам выпуск и $75 млн - последний купонный платеж).

Киев предлагал Москве реструктуризацию долга на общих с коммерческими кредиторами условиях, Россия этот вариант обсуждать отказалась, настаивая на суверенном характере задолженности. В свою очередь Украина ввела мораторий на обслуживание этой задолженности.

После этого, 17 февраля 2016 года, Минфин РФ подал в Высокий суд Лондона иск о взыскании задолженности по еврооблигациям. Суд 29 марта 2017 года одобрил ускоренное рассмотрение указанного иска, фактически отвергнув основные возражения Украины и согласившись с наличием у нее обязательств по еврооблигациям. Однако Апелляционный суд Англии в итоге это решение отменил, постановив рассматривать дело по полной процедуре.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3164769
 
 
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