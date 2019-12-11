 Зеленский призвал Евросоюз продлить санкции против России

Об этом Зеленский заявил в ходе телефонного разговора с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Рассчитываю, что лидеры государств - членов ЕС будут сохранять единство в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, а также в продолжении санкционного давления на РФ до полного выполнения Минских договоренностей и восстановления территориальной целостности Украины", – сказал президент.

Он подтвердил, что Украина будет оставаться надежным партнером в вопросе транзита газа, и поблагодарил ЕС за поддержку в трехсторонних переговорах.

Зеленский также проинформировал Шарля Мишеля о возобновлении после трехлетней паузы процесса мирного урегулирования конфликта с РФ на Донбассе и основных итогах саммита в Нормандском формате, который состоялся 9 декабря в Париже.

В свою очередь президент Европейского совета поприветствовал прогресс Украины во внедрении евроинтеграционных реформ и подтвердил готовность Евросоюза и в дальнейшем оказывать необходимую помощь в этом процессе.