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 Зеленский призвал Евросоюз продлить санкции против России

Президент Владимир Зеленский призвал ЕС продлить экономические санкции против Российской Федерации накануне заседания Европейского совета, в ходе которого лидеры Евросоюза обсудят этот вопрос.

Об этом Зеленский заявил в ходе телефонного разговора с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Рассчитываю, что лидеры государств - членов ЕС будут сохранять единство в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, а также в продолжении санкционного давления на РФ до полного выполнения Минских договоренностей и восстановления территориальной целостности Украины", – сказал президент.

Он подтвердил, что Украина будет оставаться надежным партнером в вопросе транзита газа, и поблагодарил ЕС за поддержку в трехсторонних переговорах.

Зеленский также проинформировал Шарля Мишеля о возобновлении после трехлетней паузы процесса мирного урегулирования конфликта с РФ на Донбассе и основных итогах саммита в Нормандском формате, который состоялся 9 декабря в Париже.

В свою очередь президент Европейского совета поприветствовал прогресс Украины во внедрении евроинтеграционных реформ и подтвердил готовность Евросоюза и в дальнейшем оказывать необходимую помощь в этом процессе.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3164764
 
 
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