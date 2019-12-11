 Польская PGNiG заменит российский газ поставками из ЕС, США и Катара

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

В 2019 году Польша потребляет 19 млрд кубометров газа, из них 4 млрд кубометров - это внутренняя добыча, 9 млрд кубометров куплено в России, 3,5 млрд куб. м - в Евросоюзе (не только PGNiG) и еще 2,5 млрд кубометров закуплено в виде сжиженного природного газа (СПГ).

Как следует из материалов компании, с 2023 года, когда заканчивается контракт на покупку газа у "Газпрома", Польша будет обеспечивать свой спрос на газ за счет других источников.

Так, PGNiG планирует с 2023 по 2027 годы чуть увеличить потребление газа - примерно до 23 млрд кубометров газа. За минусом собственной добычи, которая чуть упадет к 2027 году, остальные источники распределятся примерно равномерно - около 7-8 млрд кубометров газа в год: Норвегия по газопроводу Baltic Pipe, СПГ и газ из Евросоюза.

При этом, согласно материалам PGNiG, компания имеет контракты на закупку с 2023 года на покупку около 8,5 млрд кубометров регазифицированного СПГ, в 2024 году эта величина возрастет до почти 12,5 млрд кубометров газа. Из этого объема, контракты на порядка 5 млрд кубометров газа в год заключены на условиях DES (delivered ex ship - поставка с судна в порту назначения) остальное - на условиях FOB (free-on-board, предполагающие поставку СПГ покупателю в порту отгрузки).

Так, с 2019 по 2028 годы Qatargas может поставлять в Польшу порядка 3 млрд кубометров регазифицированного газа, контракт на покупку СПГ у американской Cheniere предполагает рост поставок с небольшого объема в 2019 года до выхода на полный объем в 2 млрд куб. м в 2023 году.

Контракт с американской Venture Global LNG, согласно материалам PGNiG, предусматривает поставку с 2022 года и рост к 2023 году до 2 млрд куб. м газа в год, к 2024 году - до 4,5 млрд куб. м в год. Еще около 3 млрд кубометров газа Польша намерена покупать у американской Sempra Energy с проекта Port Arthur LNG - около 1 млрд куб. м газа с 2023 года до порядка 3 млрд куб. м в 2024 году.

В Норвегии Польша рассчитывает приобретать с 2023 года до 10 млрд кубометров газа (из них 2,5 млрд кубометров газа приходится на газ, который добывает PGNiG в рамках норвежских концессий, еще 7,5 млрд куб. м Польша рассчитывает покупать у других норвежских производителей.

Норвежский газ Польша рассчитывает получать по строящемуся газопроводу Baltic Pipe - его мощность составляет 10 млрд куб. м, но он пройдет также через территории Дании и Швеции, которые будут также отбирать из него газ. Газопровод придет в польский город Свиноуйсьце, где расположен СПГ-терминал.