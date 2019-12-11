 Кабмин выделил 4 миллиона на выплаты пострадавшим от пожара в Одессе, – Гончарук

Как передает БизнесЦензор, об этом на брифинге заявил премьер-министр Алексей Гончарук.

"Правительство приняло решение о выделении 4 млн грн почти из резервного фонда на компенсацию и ликвидацию последствия пожара – по 200 тысяч получит каждая семьям погибших и по 50 тысяч – все те, кто получил травмы", – сказал Гончарук.

Как сообщалось, накануне пресс-служба правительства сообщила о планах выделить 4 миллиарда гривен, однако затем сообщение на сайте Кабмина было заменено.

Напомним, 4 декабря в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса возник пожар, площадь которого достигла 4 тыс. кв. м. В 14:18 того же дня он был локализован.

По данным на 10 декабря, в результате пожара погибли 12 человек. Местонахождение 4 человек пока неизвестно.

По факту пожара открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. 5 и 6 декабря были объявлены траурными днями в Одессе.

Президент Владимир Зеленский поручил Кабинету министров и местным органам власти проверить состояние пожарной безопасности учреждений с массовым пребыванием людей по всей Украине.