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 Зеленский подписал госбюджет на 2020 год

Президент Владимир Зеленский подписал законопроект №2000 о государственном бюджете Украины на 2020 год.

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщается на странице соответствующего законопроекта на сайте Верховной Рады.

Согласно сообщению, документ возвращен с подписью президента 11 декабря.

Как сообщалось, 14 ноября Верховная Рада приняла государственный бюджет на 2020 год.

Госбюджет на 2020 год рассчитан, исходя из уточненного прогноза номинального ВВП в размере 4 510,8 млрд грн, его реальный рост предусмотрен на уровне 3,7%, прогноз инфляции – 5,5%, прироста реальной зарплаты – 10,1%. Среднегодовой прогнозный курс гривни для расчетов составит 27 грн/$, а прогнозный курс на конец 2020 года – 27,5 грн/$.

В доработанном ко второму чтению законопроекте №2000 доходы госбюджета на 2020 год увеличены на 14,18 млрд ​​грн (или на 1,3%), в т.ч. по общему фонду – на 11,92 млрд ​​грн и по специальному фонду – на 2.26 млрд грн. Расходы увеличены на 10,1 млрд грн (или на 0,9%), в т.ч. по общему фонду – на 7,82 млрд грн и по специальному фонду – на 2.27 млрд ​​грн.

Таким образом, доходы госбюджета на 2020 год предусмотрены в сумме 1 093,7 млрд грн, в том числе доходы общего фонда – 974,7 млрд грн и доходы специального фонда – 119 млрд грн. Расходы составят 1 180,1 млрд грн, в том числе расходы общего фонда – 1 052,2 млрд грн, специального фонда – 127,9 млрд грн.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3164737
 
 
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