 Кабмин назначил главе Администрации морпортов Украины 3,3 миллиона зарплаты

Об этом в телеграмм-канале сообщил нардеп Алексей Гончаренко, передает БизнесЦензор.

"Глава Администрации морских портов Украины за год получит 3 млн 330 тысяч гривен. В месяц около 277 тыс грн. Члены Наблюдательного совета Администрации Морских Портов Украины (7 человек) получат в общем 6 млн 513 тыс гривен", - сообщил нардеп.

Также Кабмин утвердил финансовый план Администрации морских портов.

"Чистый Доход планируется в размере 6 млрд 782 млн грн. Чистая прибыль 1 млрд 610 млн грн. Государство должно получить 3 млрд 267 млн налогов и сборов", - сообщает Гончаренко.