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Все про:Кабмин (3705) АМПУ (328)

 Кабмин назначил главе Администрации морпортов Украины 3,3 миллиона зарплаты

Кабинет министров Украины утвердил размеры заработной платы для главы и членов наблюдательного совета Администрации морских портов Украины.

Об этом в телеграмм-канале сообщил нардеп Алексей Гончаренко, передает БизнесЦензор.

"Глава Администрации морских портов Украины за год получит 3 млн 330 тысяч гривен. В месяц около 277 тыс грн. Члены Наблюдательного совета Администрации Морских Портов Украины (7 человек) получат в общем 6 млн 513 тыс гривен", - сообщил нардеп.

Также Кабмин утвердил финансовый план Администрации морских портов.

"Чистый Доход планируется в размере 6 млрд 782 млн грн. Чистая прибыль 1 млрд 610 млн грн. Государство должно получить 3 млрд 267 млн налогов и сборов", - сообщает Гончаренко.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3164719
 
 
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