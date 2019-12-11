 До конца года "Хмельницкгаз" откроет еще 4 центра обслуживания клиентов

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Хмельницкгаза" сообщает БизнесЦензор.

"Начиная с 2016 года для потребителей газа Хмельницкой области "Хмельницкгаз" открыл уже семь Центров обслуживания европейского образца. Сейчас почти 65% клиентов компании получают весь спектр качественных современных услуг газораспределительной компании по месту жительства", - сообщает компания.

К концу 2019 аналогичные подразделения начнут функционировать еще в четырех районных центрах: Белогорье, Городке, Полонном и Ярмолинцах. "Поэтому, качественным современным сервисом, без очередей и неудобств, будет охвачено уже более 82% подолян", - говорится в сообщении.

"Хмельницкая область стала одной из первых областей в Украине, где за четыре года открылись сразу семь новых и современных центов обслуживания клиентов европейского образца. Сейчас к завершению 2019 года мы порадуем потребителей еще 4 районов Хмельницкой", - информирует председатель правления АО "Хмельницкгаз" Михаил Юрченко.

АО "Хмельницкгаз" - клиентоориентированная компания, уделяет значительное внимание удобству и доступности в общении со своими потребителями. Следовательно, значительные ресурсы были направлены и освоены на улучшение сервисного обслуживания и создания соответствующих условий пребывания потребителей в современных центрах.

В новых структурных подразделениях АО "Хмельницкгаз" потребитель имеет максимальный доступ к информации, которую при необходимости получает у специалиста или на информационных стендах, мониторах. Кроме того, во время пребывания, клиенты могут зарегистрироваться в онлайн-сервисах, еще значительно упростит общение с газовой компанией.

Немало новшеств реализовано в центрах: это помощь специалистов в пользовании терминалами, автоматизированная электронная очередь, достаточное количество менеджеров и специалистов необходимого профиля. Кроме того, все зоны обслуживания удобно обозначены навигационными табличками.

"Нам удалось объединить в просторных помещениях центров весь спектр услуг: от информирования о любых газовых вопросах - до процесса присоединения к газовым сетям, изготовления проектной документации и т.д", - информирует начальник управления клиентского сервиса АО" Хмельницкгаз "Юлия Стрелец.

"Кроме того, благодаря совершенству данного проекта, мы практически аннулировали недавно существовавшие очереди", - добавила она.

Современные технологии обслуживания и доступность ЦОКив дают возможность сэкономить время, упростить процедуру получения услуг, а также быть в курсе всех нововведений на газовом рынке страны.