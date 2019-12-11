 Кабмин создал Офис финансового контроля вместо Госаудитслужбы (обновлено)

Об этом в телеграм-канале сообщил нардеп Алексей Гончаренко, передает БизнесЦензор.

"Вместо Государственной аудиторской службы Кабмин создал Офис финансового контроля", – сообщил Гончаренко.

Согласно опубликованному нардепом постановлению Кабмина, Госаудитслужба будет реорганизована в Офис финансового контроля. Новая инспекция попадает под управление Министерства финансов.

Как уточнили в пресс-службе Минфина, решение принято в рамках выполнения указа президента №837 "О неотложных мерах по проведению реформ и укреплению государства" от 8 ноября, которым предусмотрено реформирование Государственной аудиторской службы и создание нового органа государственного финансового контроля.

"Образование Офиса финансового контроля является первым шагом по реализации данного указа президента", – отмечается в сообщении.

При этом численность работников нового органа государственного финансового контроля будет сокращена на 30%.

"С целью дальнейшего реформирования правительство поручило Минфину принять необходимые меры по обеспечению подготовки проекта Положения об Офисе финансового контроля и внесению необходимых изменений в акты законодательства. При подготовке соответствующих документов будут оптимизированы функции, полномочия и структура органа, что будет способствовать повышению эффективности контроля за использованием государственных ресурсов", – сообщили в Минфине.

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Как сообщалось, Кабинет министров на заседании 20 октября передал Государственную аудиторскую службу в подчинение Министерства финансов.

Напомним, Кабинет министров создал Государственную аудиторскую службу в октябре 2015 года путем реорганизации Государственной финансовой инспекции. Деятельность Госаудитслужбы координировал Кабинет министров.

Кабмин 29 сентября уволил Лидию Гаврилову с должности главы Государственной аудиторской службы, назначив временно исполняющей обязанности главы ведомства заместителя председателя указанной службы Галину Вашеку.

Гаврилова была председателем Государственной аудиторской службы Украины с декабря 2015 года.