 "Укравтодор" начал работать с навигационной системой WAZE

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Укравтодора" сообщает БизнесЦензор.

"Отныне все жалобы на автодороги пользователей программы собираются в единую базу, которая доступна для дорожной службы в режиме реального времени", - сообщает "Укравтодор".

Ведомство сможет собрать максимально полную информацию о состоянии покрытия по всей стране, оперативно получать уведомления о гололедице или ограничения в движении из-за аварии и реагировать на них.

"Вся информация подается с точными GPS-координатами, а также с фотографиями и комментариями от водителей, если последние их добавили", - сообщает агентство. Систему планирую запустить по всей стране, уточняют в "Укравтодоре".