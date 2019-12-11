 Нацбанк обнародовал график введения новых требований к банкам для защиты клиентов. ИНФОГРАФИКА

Об этом со ссылкой на пресс-службу НБУ сообщает БизнесЦензор.

"Эти новые требования будут приняты для внедрения защиты прав потребителей финансовых услуг к концу 2019 и в течение 2020 года", - сообщает НБУ.

Национальный банк уже опубликовал первые требования к банкам - к раскрытию полной информации об услугах в рекламе и на сайтах. Они вступят в силу в течение трех-шести месяцев, сообщает НБУ.

В декабре текущего года НБУ планирует утвердить требования к договорам между банками и потребителями, которые вступят в силу через три месяца, а также требования к визуальному восприятию рекламы, которые заработают со 2 июля 2020 года.

18 января 2020 года вступят в силу закон о защите прав потребителей и требования НБУ к расчету процентной ставки по потребительским кредитам.

В марте НБУ планирует обнародовать рекомендации относительно защиты персональных данных потребителей банковских услуг, а 2 марта вступят в силу требования регулятора к раскрытию информации на сайтах.

В июне НБУ планирует установить требования к информации банков на сайтах и в рекламе о микрокредитах, к раскрытию информации через дистанционные электронные каналы обслуживания и к работе с обращениями граждан, а также рекомендации относительно защиты маломобильных групп.