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 Промышленность, Транспорт
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 С начала года автопроизводство в Украине выросло на 6%

Всего за 11 месяцев с начала года в Украине было собрано 6740 ед. автотранспортных средств или на 6% больше, чем за аналогичный период 2018 года, сообщает ассоциация "Укравтопром".

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Укравтопром" сообщает БизнесЦензор.

С начала года легковых автомобилей собрано 5822 шт. (+7%); коммерческих – 116 шт. (-12%); автобусов – 802 шт. (+6%).

В ноябре предприятия украинского автопрома изготовили 544 ед. автотранспортных средств,

"Несмотря на то, что такой результат на 5% лучше прошлогоднего, динамика этого года второй месяц подряд демонстрирует отрицательные значения. Относительно октября выпуск автотранспорта сократился более чем на 40%", - говорится в сообщении.

Завод "Еврокар", который сейчас формирует всю статистику в легковом сегменте, практически повторил свой результат годичной давности, нарастив сборку всего на 2 автомобиля. При этом ноябрьский объем Еврокара (441 авто) оказался на 45% меньшим от октябрьского.

Выпуск коммерческих автомобилей (без учета АвтоКрАЗа, который перестал раскрывать информацию о своем производстве с августа 2016 года) составил 5 шт., что на 3 шт. больше, чем в ноябре прошлого года и на 25 шт. меньше показателя октября текущего года.

Производители автобусов в прошлом месяце изготовили 98 машин, это на четверть больше, чем год назад и на 21% больше их октябрьского результата.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3164696
 
 
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