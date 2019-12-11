 С начала года автопроизводство в Украине выросло на 6%

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Укравтопром" сообщает БизнесЦензор.

С начала года легковых автомобилей собрано 5822 шт. (+7%); коммерческих – 116 шт. (-12%); автобусов – 802 шт. (+6%).

В ноябре предприятия украинского автопрома изготовили 544 ед. автотранспортных средств,

"Несмотря на то, что такой результат на 5% лучше прошлогоднего, динамика этого года второй месяц подряд демонстрирует отрицательные значения. Относительно октября выпуск автотранспорта сократился более чем на 40%", - говорится в сообщении.

Завод "Еврокар", который сейчас формирует всю статистику в легковом сегменте, практически повторил свой результат годичной давности, нарастив сборку всего на 2 автомобиля. При этом ноябрьский объем Еврокара (441 авто) оказался на 45% меньшим от октябрьского.

Выпуск коммерческих автомобилей (без учета АвтоКрАЗа, который перестал раскрывать информацию о своем производстве с августа 2016 года) составил 5 шт., что на 3 шт. больше, чем в ноябре прошлого года и на 25 шт. меньше показателя октября текущего года.

Производители автобусов в прошлом месяце изготовили 98 машин, это на четверть больше, чем год назад и на 21% больше их октябрьского результата.