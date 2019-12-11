 Бизнесмен Фукс задекларировал 200 миллионов доходов

Об этом Фукс сообщил в своем Телеграм-канале, передает БизнесЦензор.

"Пока Кабмин Алексея Гончарука делает все возможное, чтобы заполучить новый кредит от МВФ, я в ноябре, при доходе в 199 млн 759 тыс. гривен, заплатил 31 млн 289 тыс. грн налогов за 2018 год. При этом, военный сбор составил 2 млн 996 тыс. грн", - заявил Фукс.

Он также призвал всех работать и платить налоги в Украине.

Как сообщал БизнесЦензор, Таганский суд Москвы заочно арестовал на два месяца бизнесмена, основателя российской девелоперской компании Mos City Group Павла Фукса.

8 октября Московская полиция объявила Павла Фукса в международный розыск по делу о мошенничестве. Сам Фукс заявил, что является гражданином Украины и не комментирует сообщения российских СМИ.

В России Фуксу предъявлено обвинение в особо крупном хищении (часть 4 статьи 159 УК РФ).

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Уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество) в отношении застройщика московского ЖК "Sky House" возбуждено в конце декабря 2018 года. Представители "Москомстройинвеста" утверждают, что обязательства перед дольщиками не исполнены с 2014 года. Кроме того, при анализе ежеквартальной отчетности застройщика специалисты комитета якобы обнаружили, что деньги граждан использовались ООО "Олтэр" не по назначению, что может свидетельствовать о выводе денежных средств из стройки.

Sky House - проблемный объект, строящийся в Москве с 2008 года. Завершить возведение ЖК площадью 145,2 тыс. кв. м планировалось еще в 2011 году, но с тех пор разрешение на строительство несколько раз продлевалось.

Ранее мэрия Москвы заявила, что "Олтэр" не перечислил городу $101,17 млн для получения в собственность жилья на Мытной улице. Мэрия, не дождавшись оплаты по инвестконтракту, потребовала погасить $207 млн, включая основной долг и неустойку. Суд удовлетворил требования властей частично: застройщик должен уплатить $35,6 млн в связи с истечением срока давности претензии.

Как следует из открытых источников, Mos City Group была основана в 2006 году в результате слияния нескольких компаний, специализирующихся на комплексном развитии земельных территорий. В портфеле компании более дюжины крупных объектов в Москве, Московской области и Киеве.

В последние годы Павел Фукс приобретал активы в Украине, в том числе связанные с окружением беглого экс-президента Виктора Януковича.

В феврале 2017 года СМИ сообщали, что экс-министр Минэнергоугля Эдуард Ставицкий и нардеп от "Оппозиционного блока" Юрий Бойко продали газовый бизнес российскому миллиардеру Павлу Фуксу, в том числе компанию "Голден Дэррик".

Сам Фукс в интервью ЭП в феврале 2018 года отрицал, что владеет долей в East Europe Petroleum, но признал, что планирует покупку ряда принадлежащих компании лицений на добычу.

После приобретения компании структурами, связанными с Павлом Фуксом, компания была переименована в "Ист Юроуп Петролеум", а Государственная служба геологии восстановила ей все ранее приостановленные лицензии на добычу газа.