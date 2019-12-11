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Все про:Франция (277) облигации (684) Morgan Stanley (20)

 Франция оштрафовала банк Morgan Stanley за манипуляцию ценами гособлигаций

Французские власти оштрафовали банк Morgan Stanley на 20 млн евро за манипуляцию ценами государственных облигаций в 2015 году, решение было опубликовано во вторник Управлением по финансовым рынкам Франции (AMF).

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Согласно выводам регулятора, 16 июня 2015 года лондонские трейдеры банка "агрессивно" скупали фьючерсные контракты на французские долговые бумаги с целью "аномального и искусственного" завышения цен на французские и бельгийские гособлигации, держателем которых был банк. Затем Morgan Stanley продал французские гособлигации на сумму 815 млн евро и бельгийские облигации на сумму 340 млн евро. Регулятор назвал эти действия "манипуляцией ценами путем обмана или махинаций".

Morgan Stanley сообщил, в свою очередь, что намерен оспорить решение AMF. В сообщении банка отмечается, что его действия не противоречили рыночной практике и были осуществлены в интересах рынка и клиентов банка.

На слушаниях в ноябре адвокат Morgan Stanley Стефан Бенувиль, слова которого приводит Financial Times, заявил, что объем торговли фьючерсными контрактами был слишком незначительным, чтобы оказать влияние рынок. "Представление о том, что мы можем влиять на рынок французских долговых бумаг, покупая менее 2% среднего ежедневного объема фьючерсных контрактов, является заблуждением", - сказал он.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3164680
 
 
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