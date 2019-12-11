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 Экс-нардеп Демчак стал совладельцем "РВС Банка"

Бывший народный депутат от "Блока Порошенко" Руслан Демчак стал соакционером RwS bank.

Об этом со ссылкой на пресс-службу банка сообщает БизнесЦензор.

"RwS bank (АО "РВС Банк") сообщает об изменении в составе акционеров банка. В декабре 2019 года Руслан Демчак приобрел долю в уставном капитале Акционерного общества "РВС Банк"", - говорится в сообщении банка.

RwS bank был создан на базе ранее неплатежеспособного банка ПАО "Омега Банк" (до 2013 года Swedbank, до 2007 года – "ТАС-Коммерцбанк"). Конечным бенефициаром "RwS bank", согласно согласованной структуре собственности НБУ, является Александр Стецюк.

Руслан Демчак – народный депутат Украины VIII созыва, экс-заместитель главы комитета Верховного совета Украины по вопросам финансовой политики и банковской деятельности.

Как сообщал БизнесЦензор, в 2018 году Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) разрешил депутату от "Блока Петра Порошенко" Руслану Демчаку приобрести более 50% акций ПАО "РВС Банк".

"РВС Банк" был создан в 2015 году на базе неплатежеспособного "Омега Банка" и выкуплен "Украинской бизнес-группой" (UBG). UBG ранее контролировалась дДемчаком и владела "Эрде Банком".

Сейчас ООО "Украинская бизнес группа" оформлено на Александра Стецюка, последний был помощником нардепа Демчака, а также его соседом в Винницкой области. Демчак отрицал любую причастность к UBG.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 октября 2017 года по размеру активов РВС Банк занимал 77 место (361,87 млн грн) среди 88 действовавших финучреждений.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3164676
 
 
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