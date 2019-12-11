 Цены на нефть снижаются на фоне ростов запасов сырья в США

Об этом со ссылкой на Прайм сообщает БизнесЦензор.

Утром цена февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,62%, до 64,93 доллара за баррель, январских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,52%, до 58,93 доллара за баррель.

Трейдеры с пессимизмом восприняли данные API, который в ночь на среду сообщил, что, по его оценке, запасы нефти в США за прошлую неделю выросли на 1,4 миллиона баррелей после снижения на 3,7 миллиона неделей ранее. Официальные данные американского министерства энергетики будут опубликованы в среду вечером. Аналитики ждут сокращения показателя на 2,76 миллиона баррелей.

"Стоимость нефти падает с самого высокого уровня закрытия почти за три месяца после того, как данные API указали на рост запасов, в то время как неопределенность по поводу возможной отсрочки декабрьского повышения пошлин усиливает снижение", — сказал агентству Рейтер рыночный стратег Axi Trader Стивен Иннес (Stephen Innes).