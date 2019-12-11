 США смягчили санкции против российских газопроводов, – СМИ

Об этом со ссылкой на ВВС сообщает БизнесЦензор.

В более ранних версиях документа в нем были прописаны широкие санкции в отношении России. Еще в июле в документе содержалось предложение ограничить операции с российским госдолгом. Но в нынешнем варианте документа этого предложения нет.

В новом законопроекте прописаны только санкции в отношении компаний, вовлеченных в строительство и работу российских газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток". Но и они вводятся в более мягком вид, чем ранее предлагали сенаторы.

Аналитики, опрошенные Би-би-си, считают, что в нынешнем виде санкции вряд ли серьезно повлияют на "Газпром" и трубопроводы, которые уже практически построены. Однако в среду комитет по международным делам сената США рассмотрит законопроект "санкций из ада", который был внесен еще в начале 2019 года. В этом документе вновь появляются санкции против российского госдолга и энергетических проектов.

"Северный поток-2" готов примерно на 87%, рассказал Би-би-си старший аналитик "БКС Премьер" Сергей Суверов. По его словам, маловероятно, что санкции США помешают строительству трубопровода.

"Эти санкции могут отсрочить сроки его введения примерно на несколько месяцев, так как западные подрядчики в последний момент могут выйти из проекта и придётся искать новых", - говорит аналитик. На полностью готовый "Турецкий поток" санкции вряд ли повлияют, уверен Суверов.

С этим согласен и директор по экономическому направлению Института энергетики и финансов ВШЭ Марсель Салихов: санкции могут лишь замедлить завершение строительства и ввод в эксплуатацию газопроводов, но не остановить их запуск.

Влияние санкций может быть заметно в будущем: так как они могут быть введены против подрядчиков "Газпрома" за участие в его инвестиционных проектах, "Газпрому" будет затратнее реализовать такие проекты, полагает экономист.

Санкции в отношении "Северного потока-2" летом 2019 года предложили ввести сенатор-республиканец Тед Круз и сенатор-демократ Джинн Шейхин. Их предложения вошли в проект оборонного бюджета. Однако в итоговом варианте санкции оказались мягче, чем предполагалось изначально. В частности, в документе остались санкции против компаний, предоставляющих суда для строительства газопроводов, но исчезли санкции в отношении компаний, которые страхуют такие суда.

В законопроект об оборонном бюджете не попали санкции в отношении российского госдолга, которые были внесены летом 2019 года в первоначальный вариант документа.

Но эти санкции были включены в проект "Закона о защите безопасности США от агрессии Кремля" (DASKA-2019). Документ был опубликован на сайте Конгресса США в феврале 2019 года. Именно его в СМИ называют "санкциями из ада".

Кроме санкций в отношении российского долга, в документ также включены ограничения на инвестиции в российские СПГ-проекты за рубежом и нефтяные проекты в России, санкции в отношении российских банков (список банков составит президент), санкции в отношении офицеров ФСБ за арест украинских моряков в Керченском проливе.

Каких-либо движений по нему не было практически год, но 11 декабря 2019 года состоятся слушания комитета по внешнеполитическим отношениям сената США, на которых будет рассматриваться в том числе законопроект DASKA.

Риск введения санкций против госдолга все еще остается, хотя и является на данный момент довольно низким, говорится в докладе Bank of America Merrill Lynch о России, который был представлен в Москве 10 декабря. В основе этого прогноза лежит предпосылка, что новых поводов для ухудшения отношений между Россией и Западом не будет.

Однако есть и другой фактор: в ноябре 2020 года в США пройдут президентские выборы, а вероятность введения санкций в предвыборный год может вырасти, отмечают экономисты американского банка.

Санкции в отношении госдолга остаются самыми важными с точки зрения влияния на рынки акций и экономику России в целом, говорится в отчете банка. Также США могут расширить санкционные списки, добавив в них больше бизнесменов и их активов, а также чиновников, полагают экономисты банка.