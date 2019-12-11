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 Первые сканеры начнут работать на таможне до конца недели, – Гончарук

До конца недели в пунктах пропуска на таможне должны запустить две сканирующие системы для борьбе с контрабандой.

Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу правительства.

Премьер добавил, что на протяжении 15 дней должен быть осуществлен запуск еще 5 сканирующих систем.

Как сообщалось, ранее глава Таможенной службы Максим Нефьодов заявил, что Государственная фискальная служба оплатила четыре из ожидаемых семи сканеров, из которых ни один так и не был введен в эксплуатацию.

По словам главы Таможенной службы, в пунктах пропуска Шегини и Ужгород сканеры были установлены с нарушениями и требуют переустановки.

Государственное бюро расследований (ГБР) начало предварительное расследование по этим фактам.

Напомним, Государственная фискальная служба (ГФС) 1 августа 2018 года подписала соглашение с китайской Nuctech Company Limited, которая стала победителем по двум лотам торгов на поставку сканирующих систем для таможни.

Согласно договору, китайская компания была обязана поставить 7 сканирующих систем для осмотра грузовых транспортных средств и контейнеров, предназначенных для оснащения пунктов пропуска на сумму 482,4 млн грн.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3164652
 
 
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