 Scatec Solar приостановила строительство солнечной электростанции на Херсонщине

Об этом сообщила глава Scatec Solar по развитию бизнеса в Украине Алина Свидерская по окончанию заседания комитета Европейской бизнесс-ассоциации (ЕБА) по топливу и энергетике, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"В этот проект компания вложила от 2 до 3 млн евро, и он сейчас полностью остановлен", – сказала топ-менеджер компании.

По словам Свидерской, если будут приняты рассматриваемые сейчас изменения в законодательство относительно развития альтернативной энергетики, в частности, сокращены сроки действия предварительных договоров, компания не успеет завершить ввод проекта в эксплуатацию.

"В этой ситуации Scatec Solar будет ориентироваться на "зеленые" аукционы", – сказала Свидерская, отметив, что компания ожидает их запуска не ранее осени.

Представитель компании подчеркнула, что инвесторы понимают проблему дефицита ГП "Гарантированный покупатель" и оценивают предложенный законопроект как компромиссный, но в то же время ожидают мер со стороны правительства. В частности, речь идет о компенсации потерь при передаче электроэнергии и повышении тарифов на электроэнергию для населения.

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Как сообщалось, ранее Министерство энергетики и защиты окружающей среды предложило участникам рынка возобновляемой энергии добровольную реструктуризацию "зеленого" тарифа на условиях его снижения на 17% для действующих солнечных электростанций станций (СЭС) и на 10% – для ветроэлектростанций (ВЭС) с продлением срока выплат тарифа на пять лет.

Для проектов, которые планируются к реализации в рамках подписанных pre-PPA (договоров купли-продажи электроэнергии по действующему "зеленому" тарифу для будущих объектов), предлагается реструктуризация в виде 15% снижения "зеленого" тарифа для СЭС и 10% снижения для ВЭС.

Инвесторы в СЭС, которые подписали pre-PPA и еще не ввели свои объекты в эксплуатацию, при желании получать действующий тариф должны закончить свои проекты до 1 апреля 2020 года, инвесторы в ВЭС – до конца следующего года.

В то же время из-за дефицита "Гарантированного покупателя" для выплат по "зеленому тарифу" министерство предлагает увеличить стоимость электрической энергии для бытовых потребителей с объемом потребления более 500 кВт-ч в месяц. Речь идет, в частности, об отмене для таких бытовых потребителей нормы, согласно которой первые 100 кВт-ч отпускаются по льготной цене на уровне 90 копеек за кВт-ч.

По оценке Министерства энергетики и защиты окружающей среды, дефицит бюджета госпредприятия "Гарантированный покупатель" для расчетов с производителями электроэнергии по "зеленому тарифу" в 2020 году может составить от 10,4 млрд грн (по первому варианту) до 13,5 млрд грн (по второму варианту).

По данным Минэкоэнерго, установленная мощность ВИЭ по итогам 2019 года составит 5,74 ГВт, 2020 года – 7,59 ГВт (по данным профильных ассоциаций, предоставленных исходя из подписанных pre-PPA).

Прогнозированное производство "зеленой" электроэнергии в этом году будет равно 6 млрд кВт-ч, а сумма выплат за данный объем – 28 млрд грн (здесь и далее без НДС). В следующем же году, объем средств для выплат объектам ВИЭ, по некоторым оценкам, может достигать 45 млрд грн.