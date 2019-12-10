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 Решение АМКУ о штрафах за приведение газа к стандартным условиям является давлением на бизнес, – РГК

Решение Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) о штрафах для ряда операторов газораспределительных сетей (ГРС) за приведение газа к стандартным условиям при учете объемов потребленного топлива является поспешным и необоснованным.

Об этом говорится в заявлении "Региональной газовой компании" (РГК), передает БизнесЦензор.

В РГК подчеркивают, что Антимонопольный комитет принимал решение, не разобравшись в ситуации.

Так, в Украине по всей цепи от газодобывающих скважин, по маршрутам газотранспортной и газораспределительных систем и до конечных потребителей при измерении применяется приведение объемов газа к стандартным условиям (температура +20С и 760 мм рт.ст.).

"Запрещая приведения газа к стандартным условиям, государственные органы и АМКУ нарушают принцип единства измерения и дискриминируют потребителей, заставляя одних платить за других", – подчеркивается в сообщении.

В РГК напоминают, что приведение газа к стандартным условиям предусмотрено законом "О рынке природного газа", Кодексом газораспределительных систем, Типовым договором распределения природного газа, Правилами поставки природного газа.

Согласно этому законодательству, с 2016 года разница в объемах, которая возникает от приведения газа к стандартным условиям, была исключена из расходов операторов ГРС и включена в состав расходов потребителей, что подтверждено соответствующими государственной и научной экспертизами.

"РГК расценивает такие действия АМКУ как вопиющее проявление давления чиновников на бизнес. Решение АМКУ наносит вред всей газовой отрасли и делает невозможным введение европейских правил функционирования газового рынка, следовательно будет обжаловано в законном порядке", – подчеркивают в компании.

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Напомним, "Региональная Газовая Компания" – сервисная компания, которая предоставляет услуги по финансовому, юридическому, технологическому консалтингу для повышения стандартов обслуживания.

Клиентами компании являются поставщики газа в 16 регионах страны, а также 19 газораспределительных компаний, на обслуживании которых находится более 250 тыс. км газопроводов и 8 млн клиентов.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3164614
 
 
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