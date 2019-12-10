 "Укрзализныця" купила у компании Ахметова рельсы на 600 миллионов

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Согласно условиям тендера, до конца 2020 года компания Рината Ахметова поставит 21,96 тыс. тонн рельсов Р-65 первой категории длиной 25 м с закаленной поверхностью качения из стали К76Ф по 26 550 грн за тонну.

Производителем рельсов является ПАО "Металлургический комбинат "Азовсталь" Ахметова.

Гарантийный срок хранения составляет один год с даты изготовления не ранее 2019 года.

Предусмотрено обеспечение исполнения договора в размере 1% от его стоимости.

Цена сделки на 13% ниже ожидаемой стоимости закупки в 668,87 млн грн.

Как отмечает издание, в мае 2018 года "ЦОП" заказывал их этой же фирме на 9% дешевле – по 29 001 грн за тонну. При этом с тех пор доллар подешевел по отношению к гривне на 9% – с 26,08 грн/$ до 23,88 грн/$, а цена стали на Лондонской бирже снизилась на 20% – с $351 до $292 за тонну.

Единственным конкурентом победителя торгов с продукцией той же "Азовстали" было созданное в 2017 году киевское ООО "Сота Украина", которое получило подрядов преимущественно у "Укрзализныци" на 1,43 млрд грн.

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Основателем соперника значится консультативно-торговая компания "Сота-Онлайн Холдинг" ("Sota-Online Holding", Латвия) Татьяны и Михаила Росаниных. Последний в 1990-х годах возглавлял отдел VIP-обслуживания рижского "Saules Banka".

Директором "Сота Украина" является Ирина Серебрякова – лицо с такими ФИО когда-то было ревизором ПАО "Днепровагонремстрой" донецкого бизнесмена Леонида Юрушева.

Ранее же "Сота Украина" возглавляла Анна Авраменко – аудитор с такими ФИО руководила ООО "Укртрансинвест" в то время принадлежащее виргинской "Ен.Си.Юнайтед", которое в 2010-2012 годах выиграло тендеры железной дороги на 512,80 млн грн. Тогда эта фирма выигрывала подряды вместе с ООО "Украинский транспортно-машиностроительная группа", связанным с окружением бизнесмена Александра Юракова.

По данным СМИ, фирма "Сота Украина" является одной из четырех фирм, которым "Укрзализныця" и ее предприятия в 2017 году заказали металлических изделий и стали более чем 1 млрд грн. Эти фирмы не имеют офисов и персонала и поставляли продукцию метзаводов Рината Ахметова с завышением цен на 5-12%. Совладелица "Сота Украина" Татьяна Росанина отрицала ведение бизнеса в Украине.

Ранее Анна Авраменко также владела ООО "БС Инвест" с Юрием Чумаком и Татьяной Чубий, которое сейчас принадлежит Олегу Кучере. В 2016 году этот же Чумак был кандидатом на должность судьи Верховного Суда Украины.