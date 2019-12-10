 "Интерпайп" Пинчука повысил цены на колеса для "Укрзализныци" в 2 раза

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Согласно условиям договоров, до конца 2020 года компания Виктора Пинчука поставит 5,54 тыс. цельнокатаных колес с ультразвуковым контролем диаметром 957 со ступицей 175 мм и 190 мм, изготовленных его же ПАО "Интерпайп НТЗ" не раньше 2019 года, по 35 976 грн за штуку.

Также предусмотрено обеспечение исполнения договоров в размере 5% от их стоимости.

Сумма сделок на 0,1% ниже общей ожидаемой стоимости закупок в 199,37 млн грн.

Как отмечает издание, в июле-сентябре 2018 года "Интерпайп Украина" продавала их железной дороге почти вдвое дешевле – по 19 080 грн за штуку, а в апреле 2018 года вдвое дешевле – по 17 671 грн за штуку.

При этом с тех пор доллар подешевел по отношению к гривне на 10% – с 26,27 грн/$ до 23,88 грн/$, а цена стали на Лондонской бирже снизилась на 20% – c $351 до $292 за тонну.

Единственным конкурентом победителя тендеров с продукцией АО "ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат" (Россия) Романа Абрамовича было днепровское ООО "МС Трейд Украина" Алексея Слюсарева из Днепра и Алексея Морщагина из оккупированного Донецка, чьим директором является Михаил Коган. При этом никто не снижал цену в ходе аукционов.