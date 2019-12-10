 Государственный центр радиочастот запустил карту покрытия мобильной связи

Как сообщает пресс-служба Центра, это стало возможным благодаря наличию Реестра присвоений радиочастот и модернизации программного обеспечения, с помощью которого проводятся расчеты электромагнитной совместимости, передает БизнесЦензор.

Зоны покрытия территории Украины телекоммуникационными сетями операторов выполнены в совместимом с Google Earth Pro формате на основании теоретических расчетов зон покрытия территории Украины телекоммуникационными сетями стандартов GSM-900, GSM-1800, UMTS (3G), CDMA-800, LTE-1800 и LTE-2600 (4G) и широкополосного радиодоступа (полосы частот 2,4 ГГц и 5 ГГц).

С целью приближения теоретических расчетов к реальному покрытию, специалисты УГЦР также провели отдельные мероприятия по радиочастотному мониторингу, результаты которых учитывались при расчетах.

"Особенностью рассчитанных УГЦР зон покрытия является то, что здесь учтены реальные технические характеристики базовых станций, которые подавались операторами телекоммуникаций при получении выводов относительно электромагнитной совместимости радиоэлектронных средств", – отмечается в сообщении.

В УГРЦ обещают в дальнейшем усовершенствовать инструмент доступа пользователей к расчетным данным зон покрытия. В частности, в ближайшее время планируется запустить карту покрытия с использованием Google Maps Platform.

Посмотреть зоны покрытия территории Украины можно по ссылке.