 "Укрэксимбанк" просит суд отменить продажу крупнейшей типографии с дисконтом 99%

Банк также подал ходатайство об обеспечении иска путем наложения ареста на имущество, которое было реализовано на аукционе, но суд отказался его удовлетворить, передает БизнесЦензор со ссылкой на Finbalance.

Банк аргументирует свои исковые требования тем, что ликвидатором банкрота были нарушены требования закона о проведении оспариваемого аукциона. В частности, на время проведения аукциона имущество должника находилось под арестом по уголовному делу.

Кроме того ликвидатором был избран неэффективный способ продажи имущества должника в составе единого лота. Банк также имеет сомнения относительно определенной ликвидатором начальной стоимости имущества, а также процедуры подготовки акциона.

При этом организатор аукциона отказал в доступе представителям АО "Укрэксимбанк" к месту его проведения.

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Как сообщалось, имущество ЧАО "Блиц-Информ" в ходе повторного голландского аукциона 18 ноября было продано ООО "Палм Милл Принт" за 49,59 млн грн при стартовой цене 495,89 млн грн.

Согласно описанию лота, в него включены пионерский лагерь "Солнечный" в Киеве по ул. Променистой, дом 1, общей площадью 3,9 тыс. кв. м, а также имущественный комплекс ОАО "Радикал" в Киеве по ул. Мурманской, 7, который включает по меньшей мере 75 тыс. кв. м общей площади зданий, 32 автомобиля, мебель, технику и оборудование.

Изначально лот выставлялся на продажу со стартовой ценой 4,12 млрд грн, но безуспешно. Таким образом, в итоге он был продан с дисконтом 99%.

Главным кредитором "Блиц-Информ" выступает государственный "Укрэксимбанк" с суммой требований 2,3 млрд грн, в том числе обеспеченные залогом требования банка составляю 1,75 млрд грн. Вместе с тем, главой комитета кредиторов должника смогла стать финансовая компания "Перевага-Финанс" с суммой требований 1,2 млрд грн.

Член набсовета "Укрэксимбанка", советник президента Владимира Зеленского Виктория Страхова ранее сообщала, что "Укрэксимбанк" пытается через суд воспрепятствовать продаже имущества "Блиц-информа" по заниженной цене.

По данным госреестра, владельцем 80% в ООО "Палм Милл Принт" является ООО "Автоспецтранс-Киевского картонно-бумажного комбината", конечным бенефициаром которого указан гражданин Кипра Владимир Крупчак, и по 10% принадлежит Илоне Яреме из Киева и Олегу Дубровке из Закарпатья.

Крупчак является конечным бенефициаром Pulp Mill Holding GmbH (Австрия) – владельца Киевского картонно-бумажного комбината (Обухо), представители которого в начале 2019 года вошли в набсовет ЧАО "Блиц-Информ" после продажи контрольного пакета прежними владельцами компании.