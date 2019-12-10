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 Из-за тумана в харьковском аэропорту отменили рейсы до конца дня

Международный аэропорт "Харьков" (МАХ) 10 декабря отменяет рейсы из-за сложных метеоусловий - весь день в городе сильный туман.

Об этом говорится в сообщении аэропорта в Facebook, передает БизнесЦензор.

Так, отменены рейсы Харьков-Киев PS 026, Киев-Харьков PS 025, и Харьков-Шарм-эш-Шейх PS 5241, которые выполняет авиакомпания МАУ, а также Харьков-Тбилиси PQ 441 и Тбилиси-Харьков PQ 442 авиакомпании SkyUp Airlines. Кроме того, отменены рейсы Харьков-Катовице W6 1298 (Wizz Air) и Харьков-Варшава LO 760 (LOT.

Самолеты, выполняющие рейсы Катовице-Харьков W6 1297 (Wizz Air), Шарджа-Харьков PQ 576 (SkyUp Airlines), Варшава-Харьков LO 759 (LOT) и Шарм-эш-Шейх-Харьков PS 5242 (МАУ) приземлились на запасном аэродроме в аэропорту "Борисполь".

"В случае изменения расписания пассажирам необходимо обращаться к авиаперевозчикам, либо по месту приобретения билета/тура", - отметили в аэропорту.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3164601
 
 
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