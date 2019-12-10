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 Google назвал самые популярные запросы среди украинцев в 2019 году

По данным исследования запросов в интернет-поисковике Google, украинцев в уходящем году больше всего интересовали восьмой сезон сериала "Игра престолов", на втором и третьем месте – персоны президента Владимира Зеленского и скончавшейся в марте российской певицы Юлии Началовой.

Об этом на презентации исследования сообщил директор по бизнес-операциям Google в Восточной Европе Дмитрий Шоломко, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Традиционно люди в Украине больше интересуются сериалами и спортом, чем политикой. Также стоит отметить, что запросов на украинском языке становится все больше и больше", – отметил топ-менеджер компании.

Согласно данным исследования, украинских пользователей Google также интересовали результаты выборов в Украине и дебаты кандидатов в президенты, новости о болезни российской артистки Анастасии Заворотнюк, сериал "Чернобыль" и конкурс "Евровидение 2019".

В категории "Персона" украинцы чаще всего искали информацию о Зеленском, Заворотнюк и экс-президенте Петре Порошенко. Кроме того пользователи Google интересовались артистами MARUV, Потапом и Билли Айлиш.

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В категории "Фильмы" в 2019 году украинцы наиболее часто искали в Google психологический триллер по мотивам комиксов "Джокер". Традиционно высокий интерес украинских пользователей вызывают продолжения фильмов и кинокомиксы.

В список самых популярных фильмов по версии пользователей "Google Украина" попали также экранизация исторической повести Ивана Франко "Захар Беркут" и новый фильм Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде".

Лидером в категории телевизионных шоу вновь стал песенный конкурс "Евровидение", а среди сериалов самый высокий интерес украинцев вызвали финальный сезон "Игры престолов" и драматический мини-сериал "Чернобыль".

"Покупкой года" в Украине стал новый iPhone 11. Украинцы также интересовались, где купить автокресло и бустер, а также покупкой билетами авиаперевозчика МАУ и "Укрзализници".

Кроме того, в 2019 году украинцы хотели узнать, что такое "томос", "подагра" и "формула Штайнмайера", пытались выяснить, как сделать "Инстаграм" темным, как проверить себя в списках избирателей и как кушать авокадо, а также интересовались, почему падает доллар, почему Зеленский не пришел на стадион и почему в Киеве туман.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3164600
 
 
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