 Минфин разместил четырехлетние облигации в гривне под 11,7% годовых

Об этом свидетельствуют данные Минфина о результатах проведенного аукциона по продаже государственных ценных бумаг, передает БизнесЦензор.

В частности, от четырехлетние облигации были размещены на 3,01 млрд грн при спросе 11,36 млрд грн, трехлетние ОВГЗ – на 1,14 млрд грн при спросе 2,02 млрд грн, однолетние облигации – на 226,6 млн грн при спросе 230,94 млн грн.

Как отмечает пресс-служба Минфина, это позволило значительно снизить ставки по внутренним заимствованиям. Так, однолетние ОВГЗ были размещены под 13% (снижение на 46 базисных пунктов), трехлетние – под 12,01% (снижение на 149 б.п.), четырехлетние – под 11,67% (снижение на 73 б.п.).

При этом Минфин отказался размещать предложенные на аукционе шестимесячные ОВГЗ под 14,1% при спросе 348,49 млн грн.

Как сообщалось, Министерство финансов расширило предложение на первичных аукционах по размещению облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) 10 декабря новым выпуском четырехлетних бумаг, пользующиеся популярностью у нерезидентов.

Министерство финансов на первичных аукционах 3 декабря привлекло в государственный бюджет от размещения облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) 4,66 млрд грн, по сравнению с 2,39 млрд грн неделей ранее.

В том числе 3,31 млрд грн поступило от размещения трехлетних гривневых ОВГЗ, 55,35 млн грн – от продажи трехмесячных гривневых облигаций. От продажи номинированных в долларах США ОВГЗ сроком обращения 2 года поступило $35,6 млн, сроком обращения 14 месяцев – $18,83 млн.