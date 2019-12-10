 Цены промышленных производителей в ноябре снизились на 3%, – Госстат

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В годовом измерении (по отношению к аналогичному месяцу прошлого года) по итогам ноября снижение цен в промышленности составило 4,5%, тогда как в октябре цены выросли на 0,2%.

Госстат уточняет, что в пределах Украины цены промпроизводителей в ноябре снизились на 2,9% по отношению к октябрю, за пределы страны – на 3,2%.

Цены снизились в ноябре (по отношению к предыдущему месяцу) за счет добычи каменного угля – на 10,3%, поставок электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха – на 7%, производства энергии – на 5,2%. Также произошло понижение цен в производстве кокса и нефтепродуктов – на 5,1%, в производстве электрооборудования – на 4,4%, в металлургии – на 4,3%.

Повышение цен наблюдалось в добыче сырой нефти и природного газа – на 7,6%, в производстве молочных продуктов – на 1,1%, хлеба и хлебобулочных изделий – на 1%, фармацевтике – на 0,2%.

Как сообщило статведомство, за 11 месяцев 2019 года по отношению к аналогичному периоду2018 года цены в промышленности Украины возросли на 5,2%.